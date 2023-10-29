«اتحاد الصناعات» وغرفة التجارة الليبية يبحثان تعزيز التبادل الاقتصادي

التقى المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، فتحي الأمين رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراته، وإيهاب عُوَيب عضو مجلس إدارة الغرفة، بحضور عدد من ممثلي اتحاد الصناعات.

سبل تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري

وناقش اللقاء سبل تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري خلال الفترة المقبلة في ضوء العلاقات المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات في مجالات الاهتمام المشترك.

فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة

جاء ذلك على هامش مشاركة الوفد الليبي بفعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة الذي ينفذه اتحاد الصناعات المصرية بمركز المنارة للمؤتمرات ومركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.