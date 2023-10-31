استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد طفل متأثرا بجراحه، التي أصيب فيها أمس الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا، غرب نابلس بالضفة الغربية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

استشهد متأثرا بالرصاص الحي

وأفادت المصادر، بأن الطفل محمد عبد القادر الخراز (14 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي بمنطقة الحوض.

وبارتقاء الطفل الخراز، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر إلى 123 شهيدا.