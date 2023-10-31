منة الشرقاوي: عجلة التنمية في سيناء لم تتوقف خلال آخر 10 سنوات «فيديو»

قالت الإعلامية منة الشرقاوي، إنّ عجلة التنمية لم تتوقف في سيناء خلال السنوات العشرة الأخيرة حتى في فترات الإرهاب الغاشم، حيث رفعت الدولة شعار يد تبني ويد تحارب الإرهاب.

رمال سيناء رُويت بدماء أبطال مصر

وأضافت الشرقاوي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الدولة حولت رمال سيناء التي رُويت بدماء أبطالنا إلى ثروة قومية ومسار مليء بالفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية في الصناعة والتجارة والزراعة والبنية التحتية والخدمات والإعمار والتطوير والبناء.

زيادة الرقعة في سيناء

وأشارت منة الشرقاوي، إلى أن الرقعة الزراعية زادت بحوالي 500 ألف فدان في محيط ترعة السلام، وتم إنشاء شبكة طرق عملاقة ومجمع للصناعات الصغيرة يضم أكثر من 118 وحدة موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج، بالإضافة إلى مشروعات لإنتاج الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة، سواء كانت محطات للرياح أو للطاقة الشمسية.