تراجع كبير في أسعار كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 17-10-2023

الأرز واحدة من السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، لذا حرصت الحكومة المصرية على أن يكون الأرز من السلع التي خضعت للتخفيض، ضمن السلع المعلنة في مبادرة الحكومة.

أسعار الأرز في الأسواق بعد مبادرة الحكومة

ووفق ما صرح به يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة لـ«الوطن»، فإنّ سعر الأرز المعبأ للكيلو سجل بعد إطلاق مبادرة الحكومة 18 جنيها، في حين أنّ سعرها قبل المبادرة 25 جنيها للكيلو، أي أنّ هناك تراجعا بقيمة 6 جنيهات في الكيلو الواحد، مشيرا إلى تراجع كثير من أسعار السلع المختلفة بعد قرار الحكومة بين 7 لـ8 جنيهات، حيث جاءت أسعار السلع كما يلي.

- سعر كيلو السكر 27 جنيها.

- سعر كيلو المكرونة 17 جنيها.

- سعر الزيت الخليط يبدأ من 30 جنيها وفقا لحجم ونوع العبوة.

- سعر طبق البيض 125 بدلا من 150 جنيها.

- أسعار اللحمة السوداني الطازجة 220 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة البلدي 240 جنيها.

- سعر كيلو الدواجن المجمدة بـ65 جنيها.

- أنخفاض أسعار الجبن بنحو 20%.

- انخفاض أسعار العدس بنسبة تصل إلى 20%.

- أنخفاض أسعار الفول بنسبة تصل إلى 34%.

- انخفاض أسعار الألبان بنسبة تصل إلى 14%.

أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

- منافذ وزارة التموين.

- منافذ وزارة الزراعة.

- المجمعات الاستهلاكية.

- منافذ أمان والسيارات المتنقلة التابعة لها.

- فروع شركات دلتا ماركت.

- فروع شركة مصرية ماركت.

- سلاسل ومحلات السوبر ماركت الكبرى.

- الهايبرات المختلفة.