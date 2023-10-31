تفاصيل حالة الطقس اليوم.. أمطار رعدية على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر، مشيرة إلى وجود حالة من عدم الاستقرار، والتي يصاحبها سقوط أمطار.

ومن المتوقع وفق بيان حالة الطقس، سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار رعدية

كما نشهد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين ومدن القناة وجنوب الوجه البحري تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 22 درجة مئوية.