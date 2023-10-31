برنامج تدريبي في جامعة أسيوط الأهلية لتأهيل الطلاب للعمل بالبنوك

نظمت كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة اسيوط الأهلية برنامجاً تدريبياً لمدة ثلاثة أيام حول التوظيف فى البنوك والمهارات اللازمة لذلك، بالتعاون مع المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى المصري، وحضر الافتتاح عدد من ممثلي البنوك فى محافظة أسيوط.

التأهيل لسوق العمل

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص إدارة جامعة أسيوط الأهلية على تأسيس جسور وتواصل بين الجامعة وسوق العمل، وتعريف الطلاب بحجم التنافسية فى ذلك السوق، وضرورة البدء مبكراً فى إعداد أنفسهم لسوق العمل، وخاصة لكون خريجي كلية العلوم الإدارية والمالية أمامهم فرص عمل متنوعة، ولكنها تتسم بدرجات عالية من التنافسية، وأن إدارة الجامعة الأهلية على استعداد لتنظيم أى برامج تدريبية من أجل إعداد خريجين على قدر المنافسة فى سوق العمل المصرى، والإقليمي والعالمي أيضاً.

التطوير التكنولوجي

وخلال كلمته أشار الدكتور نوبى محمد حسن إلى أن كلية التجارة من الكليات المهنية الحرفية والتى تغير مفهومها كثيراً عن كونها كلية نظرية فى ظل ما نعشيه فى الظروف المعاصرة والتطور التكنولوجي والثورة الرقمية، وأصبح خريجيها مطالبين باكتساب المزيد من المهارات التكنولوجية والتقنية، مؤكداً على ضرورة استثمار الطلاب لدراساتهم الأكاديمية وربطها بسوق العمل محلياً و عالمياً ، وتنمية الجانب الإبداعى و الابتكارى لتطوير أنظمة العمل، وللمشاركة فى اقتصاد متطور قادر على المنافسة العالمية، فضلاً عن الاستفادة من البرامج التدريبية و الدورات المتنوعة ومواصلة التعليم و المعرفة ،والتى تسهم بدورها فى اكتساب الخبرات العملية اللازمة.

محاور البرنامج التدريبي

وتضمن البرنامج التدريبي محاضرات قدمها محمد محفوظ مسؤول التدريب بالمعهد المصرفؤ، وعدد من العاملين بالبنوك، وتطرقت المناقشات إلى طبيعة وظيفة العمل بالبنوك، والمهارات اللازمة لسوق العمل فى هذا المجال، ومتطلبات الإعداد الجيد للطلاب للالتحاق بهذا العمل، وطبيعة المقررات والتطبيقات التى تساعد الطلاب فى هذا المجال؛ كما تم عقد محاكاة للعمل البنكى، وتدريب الطلاب على العمل المصرفي، وذلك من خلال تدريب عملي في بنك مصر.