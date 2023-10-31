الفيلم الأمريكي «5 ليالٍ في فريدي» يحقق 130 مليون دولار في 3 أيام

لليوم الثالث على التوالي، ينجح فيلم «Five Nights at Freddy's» (5 ليال في فريدي) في الحفاظ على صدارة شباك التذاكر الأمريكي، محققا 14 مليون دولار، لتصل إجمالي إيرادات الفيلم في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية لـ78 مليون دولار، أما في السوق الخارجية، فحقق الفيلم 52.5 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الإيرادات لـ 130.5 مليون دولار.

وحقق فيلم «Five Nights at Freddy's» في أول أيامه بالسينمات إيرادات بلغت 39.7 مليون دولار، أما في اليوم الثاني بلغت 24.2 مليون دولار، وتراجعت في اليوم الثالث لـ 14 مليون دولار، بينما لم تتجاوز ميزانية الفيلم الـ 20 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

تفاصيل فيلم «Five Nights at Freddy's»

‏هو فيلم رعب خارق للطبيعة، مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو التي تحمل الاسم نفسه، إخراج إيما تامي، من بطولة جوش هاتشرسون في دور حارس أمن مضطرب يقبل وظيفة ليلية في مركز ترفيه عائلي مهجور، ليكتشف العديد من المفاجأت التي تصعب مهمته.