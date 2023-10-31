محافظ الشرقية يقرر إيقاف 3 عاملين برئاسة مركز أبو كبير للتقصير

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إيقاف العاملين المقصرين عن العمل برئاسة مركز ومدينة أبو كبير.

وأصدر محافظ الشرقية القرار رقم 9307 لسنة 2023، بوقف كلا من «م . س»، مشرف فني بقسم التخطيط برئاسة المركز، و«ا . م . ا»، من العاملين بقسم الإشغالات، و«و.ا .ح» من العاملين بقسم الإشغالات خدمات معاونة، عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

متابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء

وأكد محافظ الشرقية، أنه دائم المتابعة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالإدارات الهندسية والإشغالات وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقصرين.