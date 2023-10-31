رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محافظ الشرقية يقرر إيقاف 3 عاملين برئاسة مركز أبو كبير للتقصير

كتب:

نظيمة البحرواي
11:23 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إيقاف العاملين المقصرين عن العمل برئاسة مركز ومدينة أبو كبير.

وأصدر محافظ الشرقية القرار رقم 9307 لسنة 2023، بوقف كلا من «م . س»، مشرف فني بقسم التخطيط برئاسة المركز، و«ا . م . ا»، من العاملين بقسم الإشغالات، و«و.ا .ح» من العاملين بقسم الإشغالات خدمات معاونة، عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

متابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء

وأكد محافظ الشرقية، أنه دائم المتابعة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالإدارات الهندسية والإشغالات وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

اقرأ المزيد:

إيقاف نائبي رئيس مركز أولاد صقر ومديرة الإدارة الهندسية عن العمل

«الموسيقيين» تقرر إيقاف عازف الأورج محمد عبد السلام عن العمل

إيقاف مدرس 3 أشهر عن العمل لتعديه على تلميذة في الدقهلية.. «جالها نزيف بالمخ»

إيقاف مسعفين عن العمل لمدة شهر لتعاطيهما المخدرات في بني سويف
بقلم نظيمة البحرواي