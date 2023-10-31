وظائف شاغرة في شركة مياه غازية مصرية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت إحدى شركات المياه الغازية المصرية عن وظائف خالية بالمحافظات، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، موضحة طريقة التقديم والشروط والأوراق المطلوبة.

التخصصات والشروط

وضمت الوظائف الخالية عدة تخصصات منها، مندوبي مبيعات، وموزعين وخدمة عملاء، وذلك وفقا لعدد من الشروط، هي:

- السن من 25 حتى 35 عاما.

- الحصول على مؤهل عال أو متوسط.

- تحديد معدل بيع للموزعين بالمحافظات.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

مميزات العمل وطريقة التقديم

وكشفت الشركة عن مميزات العمل، حيث يحصل من يتم تعيينه على راتب أساسي يحدد عقب المقابلة الشخصية، إضافة إلى عمولة إضافية وبدل انتقالات، وتأمين صحي وتأمين إجتماعي.

ويتم التقديم على الوظائف الخالية عبر التواصل بالخط الساخن للشركة، على الرقم «16157».