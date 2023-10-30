مديرية العمل بالدقهلية تعلن عن حاجتها لشغل وظائف جديدة

كشفت مديرية العمل في محافظة الدقهلية، عن حاجتها لموظفين بمدينة المنصورة، ضمن النشرة القومية للتوظيف، التي تصدر في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات الوزارة بالمحافظات، التي تستقبل طلبات راغبي العمل، وترشحهم لهذه الوظائف المُعلن عنها.

خريطة وظائف مديرية العمل بالدقهلية

تستعرض «الوطن» لقرائها والراغبين في الالتحاق، الوظائف العمل المعلن عنها، والتخصصات المطلوبة، والراتب ومكان الوظيفة، كالتالي:

المكان: جمعية رسالة في الدقهلية شارع الجمهورية - عمارة الجمل.

الوظائف المطلوبة:

أعلنت مديرية العمل بالدقهلية عن حاجة جمعية رسالة لعدد من التخصصات للعمل بمركز التأهيل الشامل في مدينة شربين.

- أخصائيين «علاج طبيعي، وتخاطب، وصعوبات تعلم، وصم وبكم، وتكامل حسي، ونفسي، واجتماعي، وتأهيل بصري، وتدخل مبكر».

- أخصائيين ومشرفين رياض أطفال.

- خدمات معاونة

الهاتف: 01029923156 - 0502386985

وعلى الراغب في العمل بالوظائف والتقدم لها، في حال انطباق الشروط عليه، يتوجه إلى جمعية رسالة في محافظة الدقهلية، وعمل مقابلة شخصية، أو الاتصال بالأرقام لتلقي الاستفسارات.

تكثيف المتابعة بعد الإعلان عن الوظائف

وكشفت مديرية العمل بالدقهلية، في بيان، عن تكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير يفيد باستلام راغب العمل للوظيفة.