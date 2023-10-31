«تحديث الصناعة»: عقد شراكة بين شركة منسوجات مصرية ومستورد أفريقي

شارك مركز تحديث الصناعة على مدار 3 أيام، في فعاليات الملتقى الدولي للصناعة في نسخته الثانية، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع شركاء المركز، إلى جانب استقبال العديد من العملاء الراغبين في الاستفادة من الخدمات الفنية التي يقدمها المركز في كافة القطاعات الصناعية.

إتمام عملية تشبيك بين شركة ريتا للمراتب بقطاع المنسوجات

وفي إطار دور مركز تحديث الصناعة في دعم وزيادة الصادرات المصرية وتماشياً مع رؤية الدولة المصرية لزيادة الصادرات المصرية، نجح المركز في إتمام عملية تشبيك بين شركة ريتا للمراتب بقطاع المنسوجات وبين أحد المستوردين الأفارقة، حيث أبدى المستورد الأفريقي رغبته في عقد شراكة مع الشركة المصرية من خلال عقد وكالة لتوزيع منتجات الشركة المصرية، نظراً لما تتمتع به من مواصفات عالية الجودة بمقاييس عالمية وبأسعار تنافسية.

جائزة الابتكار الصناعي وبرنامج تدريب المديرين

وتم الاتفاق على إبرام عقد الشراكة بين الجانبين بحضور المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة، حيث أكدت على دعم المركز لتعزيز ملف الصادرات، تنفيذاً لتوجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ضمن رؤية الحكومة المصرية.

وعلى هامش أعمال الملتقى، استقبلت أيضاً المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة السيدة/ دعاء سليمة، مدير برامج بهيئة GIZ الألمانية محمد وزيري، وذلك في جناح المركز، وتمت مناقشة العديد من المشروعات المشتركة بين الجانبين مثل جائزة الابتكار الصناعي وبرنامج تدريب المديرين بألمانيا ومناقشة استراتيجيات القطاعات الصناعية المختلفة لتدعيمها وتنفيذها.