ضبط طن أسمدة و1000 لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية طن أسمدة و1000 لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بمدينة الصالحية الجديدة.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية

وكلّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي، للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط طن أسمدة و1000 لتر بنزين

وشنت إدارة تموين الصالحية الجديدة، برئاسة الدكتور إبراهيم سلام مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية، ما أسفر عن تحرير محاضر للمخالفين، منها المحضر رقم 3657 لسنة 2023 جنح قسم شرطة الصالحية الجديدة ضد أحد التجار لحيازة وتجميع 20 شيكارة أسمدة خاصة بوزارة الزراعة، محظور تداولها بغرض الاتجار زنة الشيكارة 50 كجم، بإجمالي كمية قدرها طن، والمحضر رقم 3695 لسنة 2023 جنح قسم شرطة الصالحية الجديدة ضد أحد أصحاب محطات الوقود، لحيازة وتجميع كمية بنزين 80 مقدارها 1000 لتر بهدف الاتجار بها في السوق السوداء.

كما قامت الحملة بتحرير 4 محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفة، لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين.