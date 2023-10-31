مشروعات التنمية الزراعية في سيناء.. الصحراء تحولت إلى «جنة خضراء»

اهتمت الدولة المصرية بالمشاريع التنموية التي تشمل مناحي الحياة كافة، وبينها الاهتمام بالتنمية الزراعية حيث تم تنفيذ وجار العمل على 165 مشروعا في مجال الزراعة في الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2023.

ونظرا للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها سيناء، زادت الرقعة الزراعية بنحو 500 ألف فدان في ترعة السلام والأماكن المحيطة بها، إلى جانب إعادة المساحة الزراعية التي فقدتها مصر بعد 2011 من خلال استصلاح أراضي جديدة.

محطات معالجة

تمثلت المشاريع التنموية الزراعية بـ سيناء في تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 50 ألف فدان، إلى جانب تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 270 ألف فدان، وجار تنفيذ محطة طلمبات الضخ وشبكة المواسير لري زمام مأخذ رقم 18 من ترعة الشيخ جابر الصباح، وتنفيذ محطة رفع رقم 1 من ترعة الشيخ جابر لري وزراعة مساحة 270 ألف فدان لتنمية شمال ووسط سيناء.

آبار مياه وشبكات ري

وتخطط الدولة حفر آبار مياه وشبكات ري وطرق داخلية للأراضي المخطط زراعتها بمنطقتي الشيخ زويد ورفح ضمن مشروع منطقة الـ109 آلاف فدان كمنطقة تنموية متكاملة، من خلال وضع رؤى محددة وواضحة لزيادة المساحات الزراعية في سيناء.

وفي مجال الصرف الصحي، تستهدف الدولة تنفيذ مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار، ومد خدمة الصرف الصحي بمناطق المحافظة بأكملها، مع تنفيذ عدة مشروعات منها استكمال إنشاء مباني خدمية وإدارية لتوفير مناخ ملائم للعمل لتنفيذ الخطة، إضافة إلى محور تعظيم الاستفادة من كفاءة الموارد المائية من خلال إقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي وتبني محور التوسع الرأسي لزيادة الانتاجية، بالتوازي مع مشروعات الصوب الزراعية لتضييق الفجوات وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة.