«الصحة العالمية» تحذّر من كارثة إنسانية في غزة: الوضع يزداد سوءا

حذّرت منظمة الصحة العالمية من تردي الأوضاع في غزة، كاشفة عن أنّ القطاع على شفا كارثة إنسانية وسط نزوح جماعي وتكدس متفاقم.

وأعربت المنظمة، حسب نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، عن قلقها البالغ إزاء القصف الإسرائيلي قرب مستشفيي الإندونيسي والشفاء، مشددة على أنّ المستشفيات باتت غير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير في أعداد المرضى والجرحى، في ظل نزوح آلاف المدنيين إليها، وتواصل القصف المكثف على قطاع غزة، بحسب بيان المركز الإعلامي للأمم المتحدة.

وحثّت منظمة الصحة العالمية، جميع أطراف النزاع، على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك العاملين في مجال الصحة والمرضى والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف.