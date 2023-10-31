رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الصحة العالمية» تحذّر من كارثة إنسانية في غزة: الوضع يزداد سوءا

كتب:

هانى حسن
12:30 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

حذّرت منظمة الصحة العالمية من تردي الأوضاع في غزة، كاشفة عن أنّ القطاع على شفا كارثة إنسانية وسط نزوح جماعي وتكدس متفاقم.

وأعربت المنظمة، حسب نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، عن قلقها البالغ إزاء القصف الإسرائيلي قرب مستشفيي الإندونيسي والشفاء، مشددة على أنّ المستشفيات باتت غير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير في أعداد المرضى والجرحى، في ظل نزوح آلاف المدنيين إليها، وتواصل القصف المكثف على قطاع غزة، بحسب بيان المركز الإعلامي للأمم المتحدة.

وحثّت منظمة الصحة العالمية، جميع أطراف النزاع، على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك العاملين في مجال الصحة والمرضى والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف.

اقرأ المزيد:

عاجل.. «الصحة العالمية» تطلق نداءً لوقف إطلاق النار في غزة

رائحة الموت تفوح في غزة.. و«الصحة العالمية» تحذّر من انتشار الأوبئة

«الصحة العالمية»: تخوفات من تلقي تهديدات بإخلاء مستشفى «القدس» بغزة

«الصحة العالمية» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة: عدد الجرحى لا يحتمل

«الصحة العالمية»: مصر تنفق 999 مليون دولار سنويا على علاج السمنة
بقلم هانى حسن