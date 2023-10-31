تخصيص ساحة لعرض أفكار الشباب في المعرض الدولي للنقل الذكي

قال وزير النقل إن المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، سيشهد التشغيل التجريبي لعدد من المشروعات القومية سواء المترو أو المونوريل.

اتفاقيات وتعاقدات مع كبرى الشركات العالمية

وأضاف أنه يجرى عقد العديد من الندوات وورش العمل التخصصية على هامش المؤتمر، واتفاقيات وتعاقدات مع كبرى الشركات العالمية، فضلاً عن تخصيص ساحة للابتكار لعرض أفكار الشباب من الجامعات التكنولوجية.

ونوه بأنه جرى التنسيق لتوفير وسائل نقل جماعي لنقل الرواد إلى المعرض خلال فترة انعقاده بصفة مستمرة، من خلال جهاز النقل البري، من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، مؤكد أن الوزارة حريصة على بذل الجهد لتحقيق نجاح المؤتمر بشكل جيد.

جاء ذلك خلال مؤتمر بالعاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.