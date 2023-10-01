وزير النقل: تطوير 671 مزلقانا و246 محطة سكة حديد.. و«بشتيل» الأكبر بالشرق الأوسط

قال وزير النقل والمواصلات، إنّ مليونى مواطن يعملون حالياً فى مشروعات الوزارة، والوزارة لديها عدة مشروعات فى الهيئة القومية للأنفاق.

خط «أبوقير» يتحول إلى مترو كهربائى والمرحلة الأولى طولها 21.7 كيلومتر

وأضاف، خلال كلمته فى جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أن خط قطار أبوقير جرى إزالته، وسيتحول إلى مترو كهربائى، والمرحلة الأولى طولها 21.7 كيلومتر، وسيصل إلى 47 كيلومتراً فى المرحلة الثانية عند الوصول إلى المكس والكيلو 21 والعجمى، موضحاً أنّ القطار يستوعب فى البداية 2 إلى 2.5 مليون راكب يومياً فى الإسكندرية.

وتابع: «ترام الرمل القديم سيجرى إزالته، وتعاقدنا على الترام الجديد المقرر أن يستوعب مليونى راكب، وبالنسبة للخط السادس لمترو الأنفاق انتهت دراساته على الأرض، وكنا بانتظار تنفيذ مصنع الوحدات المتحركة لشركة فرنسية، لأنها تعمل معنا بتمويل من الحكومة الفرنسية، وهو تمويل ميسر بـ1.1%، و6 سنوات فترة سماح، و40 سنة فترة سداد، وأجّلنا التنفيذ لإنشاء مصنع الوحدات المتحركة فى برج العرب».

تطوير إشارات ميكانيكية تعمل يدوياً إلى إلكترونية و60 برجاً على 3 خطوط رئيسية

واستعرض وزير النقل أبرز إنجازات الدولة المصرية فى قطاعات النقل المختلفة خلال تسع سنوات، فى الفترة بين عامى 2014 و2023، فى ضوء رؤية الرئيس السيسى لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن خطة تطوير نظم الإشارات الخاصة بالسكك الحديدية تضمنت تطوير إشارات ميكانيكية تعمل يدوياً إلى العمل إلكترونياً.

وذكر أنه تم تطوير أبراج الإشارات والتحكم فى 60 برجاً على 3 خطوط رئيسية، تم الانتهاء من تطويرها بالكامل، وأن الإشارات كلها كانت ميكانيكية ولكنها الآن أصبحت كلها كهربائية ضوئية، كما أن البرج من الداخل كان يدوياً، وأصبحت كل الأبراج تعمل بالتحكم الإلكترونى.

ونوه بتطوير 671 مزلقاناً من أصل 1021، أصبحت كلها أوتوماتيكية، كما تم تطوير 246 محطة من 708 وجارٍ تطوير باقى المحطات، لافتاً إلى أن «كل المحطات لها بوابات آلية ونظام حجز آلى وهناك حوكمة شديدة على كل المحطات».

وشرح أن أحدث المحطات وأكبرها على مستوى الشرق الأوسط هى محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل، والتى تربط سكك حديد الصعيد كلها بالقاهرة والإسكندرية، وهى جاهزة للافتتاح فى أعياد نصر أكتوبر القادمة، مشيراً إلى تطوير 33 ورشة لصيانة السكك الحديدية وتجهيزها بمعدات حديثة للغاية، كما تم إنشاء 5 ورش جديدة.

وأوضح أنه يجرى حالياً التخطيط لعمل 3 آلاف كيلومتر طرق، وبالتالى يصبح لدينا 33 ألفاً و500 كيلومتر طرق، كما يتم تطوير 4 آلاف كيلومتر طرق، ليصبح لدينا شبكة قوية تخدم المشروعات كافة، سواء التوسع الزراعى أو المناطق الصناعية، إضافة إلى حل الأزمة المرورية.

وأضاف: «نعمل من مطروح والسلوم غرباً إلى رفح شرقاً، ومن الإسكندرية إلى أبوسمبل جنوباً، وجارٍ رفع كفاءة طريق البحر الأحمر وطوله 1150 كيلومتراً يبدأ من السويس شمالاً حتى السخنة والزعفرانة والغردقة ومرسى علم وبرنيس، حتى الحدود الدولية الجنوبية».

وعن الإنشاءات الجديدة، قال الوزير: «الناس كانت بتقول فين الـ7 آلاف كيلو الجداد دول، فى طريق الجلالة طريق جديد بالكامل، وطريق طنطا السنطة محور كامل، وطريق كفر الشيخ دسوق محور كامل، وطريق شبرا بنها طريق كامل، الدائرى الإقليمى والدائرى الأوسطى طرق جديدة بالكامل، إضافة إلى الزقازيق والسنبلاوين».

وقال إنّه منذ عامين جرى التنسيق مع وزارة الرى لأخذ مصرف وتغطيته وعمل ازدواج للطريق دون الدخول فى الأراضى الزراعية.