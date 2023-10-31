بـ600 مليار جنيه.. نهضة تنموية غير مسبوقة في سيناء

عانت سيناء أرض الفيروز لسنوات من الإرهاب الأسود، ما أعاق وصول التنمية إليها، حتى استطاعت الدولة اجتثاثه خلال العقد الأخير، لتضخ شرايين التنمية بمختلف القطاعات، شمالها وجنوبها، لتشهد شبه جزيرة سيناء نهضة تنموية غير مسبوقة لمسها أكثر من 610 ألف نسمة سكان محافظتي شمال وجنوب سيناء تحت شعار «يد تبني ويد تحارب الإرهاب».

وتشهد شبه جزيرة سيناء خلال العشر سنوات الأخيرة عبورًا جديد نحو التنمية، ما بين تنمية عمرانية واقتصادية بتكلفة تخطت 600 مليار جنيه وفقا لبيان محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وكانت البداية بربط سيناء داخليا وخارجيا بشبكة طرق ومنافذ جوية وبحرية وبرية لكسر العزلة عن المحافظتين.

شرايين التنمية تصل لشبة جزيرة سيناء

وترصد «الوطن» تفاصيل التنمية في سيناء خلال الـ10 سنوات الأخيرة وفقا لبيان المحافظتين:

- شهدت سيناء مشروعات الربط البرى بين شرق قناة السويس وغربها وكذلك ربط سيناء بالوادى بشبكة أنفاق تمتد تحت مياه قناه السويس، وشبكة كبارى متكاملة تربطها بمختلف أنحاء الجمهورية.

- إضافة 5 انفاق جديدة بالإضافة لنفق أحمد حمدى لتستوعب 40 ألف سيارة يوميا، بتكلفة 35 مليار جنيه.

- إنشاء 7 كباري عائمة بتكلفة 990 مليون جنيه للعبور أعلى ممر قناة السويس الملاحي، وشبكة طرق بطول 3440 كم بتكلفة 56 مليار جنيه.

- تنمية 5 موانى بحرية وبرية بشبة جزيرة سيناء «ميناء طابا البرى وميناء شرق بورسعيد البحرى وميناء نويبع وميناء القنطرة شرق البرى، وميناء العريش البحري»، وتطوير 5 مطارات منها مطار بردويل الدولى ومطار شرم الشيخ ومطار طابا ومطار الطور ومطار سانت كاترين، بتكلفة 11 مليار جنيه.

- كما تم تطوير البنية التحتية وتوفير مياه شرب نقية لاهالى سيناء بتكلفة 15 مليار جنيه.

- تنفيذ 25 مشروع صرف صحي بتكلفة 4.2 مليار جنيه.

- زيادة تغذية الكهرباء بنسبة 36،6%، مع زيادة الطاقة بتكلفة 69 مليار جنيه، بينما تم دعم قطاع البترول بـ17،4 مليار جنيه.

إنشاء مجتمعات عمرانية بجنوب وشمال سيناء

وقد شهد قطاع التجمعات التنموية والعمرانية جانب كبير من التنمية والإستثمارات من أبرزها:

- إنشاء 17 تجمع سكنى متكامل بتكلفة 5،7 مليار جنيه.

- إنشاء 12 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الإجتماعى بتكلفة مليارى جنيه.

- إنشاء 2794 منزلا.

- تطوير المناطق الغير أمنة.

- تأسيس جمعيات تنموية مزودة بخدمات متكاملة لخدمة أهالى سيناء.

تطوير القطاع الصحى بسيناء بتكلفة 4 مليار جنيه

وبالقطاع الصحى شهدت شبة جزيرة سيناء تطوير للمنظومة بإنشاء 7 مستشفيات و24 وحدة صحية ومركز طبيا وتنفيذ 75 مشروع طبي بتكلفة 4 مليارات جنيه.