الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم معرضها الثاني للكتاب

في إطار حرص القوات المسلحة على إثراء الوعي الثقافي والعلمي لدى الدارسين في كافة المجالات، نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية معرضها الثاني للكتاب، والذي تستمر فعالياته حتى الثاني من شهر نوفمبر 2023 لخدمة الدارسين من العسكريين والمدنيين داخل الأكاديمية.

يضم المعرض العديد من الإصدارات والمطبوعات والمراجع والدوريات العلمية والإنتاج الثقافي المتنوع بمشاركة كل من هيئة البحوث العسكرية وإدارة المطبوعات والنشر ومركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، والهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة للاستعلامات والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة وقطاع الفنون التشكيلية ودار الكتب والوثائق القومية والمجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية الفنون وصندوق التنمية الثقافية، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ومكتبة الإسكندرية وعدد من دور الطباعة والنشر.

يأتي المعرض في ضوء التطوير والتحديث المستمر للعملية التعليمية داخل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بما يمكن الدارسين من الحصول على الكتب والمطبوعات والدوريات العلمية لإعداد البحوث والرسائل بمختلف الدرجات العلمية التي يتم التأهيل بها داخل الأكاديمية.

حضر مراسم افتتاح المعرض الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورموز الفكر والثقافة والإعلام ورؤساء الجامعات المصرية.