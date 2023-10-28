تخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لإدارة المدارس من الأكاديمية العسكرية المصرية

في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتعظيم الاستفادة من قدراتهم وفقا لتخصصاتهم المختلفة بكافة المجالات، قامت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتضمنت المراسم تفقد معرض مشاريع التخرج للدارسين بالدورة في إطار رؤية مصر 2030 لتطوير العملية التعليمية أعقب ذلك عرض الموقف التدريبي للدورة وعرض فيلم تسجيلي لمراحل إعداد وتنفيذ الدورة بدءا من استقبال الدارسين ومرورا بالتدريب الفني والتخصصي، وكذا استعراض ومناقشة البحث الجماعي والذي جرى إعداده بواسطة الخريجين.

وألقى أقدم الدارسين كلمة وجّه خلالها الشكر للقوات المسلحة على ما لمسوه خلال فترة تدريبهم من رعاية واهتمام وما اكتسبوه من مبادئ وخبرات راقية خلال دراستهم بالكلية الحربية، تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة وتكريم أوائل الخريجين وتوزيع شهادات التخرج.

وألقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة أشار خلالها إلى أهمية تلك الدورات التي تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية بهدف خلق أجيال جديدة من أبناء مصر قادرين على العمل وفقا لأعلى معايير الانضباط الذاتي والمستوى العلمي الراقي لخدمة الوطن بمختلف المجالات.

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة هنأ خلالها الخريجين متمنيا لهم التوفيق في مجال عملهم، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث نظم الإعداد والتأهيل ليتوافق مع التطور المستمر الذي تشهده نظم التعليم العالمية بما يعود بالنفع على الدارسين.

حضر مراسم التخرج اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي مساعد وزير الدفاع والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وعميد كلية التربية بجامعة حلوان، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة ومسؤولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.