عضو بـ«الشيوخ»: خطة تنمية وتعمير سيناء تعزز الأمن القومي المصري

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بسيناء لمكانتها التاريخية والدينية والسياحية والأمنية، موضحا أنها استطاعت على مدار السنوات الماضية تحقيق إنجازات ضخمة بالتوازي مع عمليات التطهير الأمنية ضد الإرهاب، حتى ساد الاستقرار وتحققت التنمية الشاملة المستدامة على واحدة من أعظم كنوز الأرض.

مصر تسير في طريق البناء

وأضاف في بيان صحفي أن زيارة رئيس مجلس الوزراء اليوم وتفقده المشروعات القومية التي أنجزتها الحكومة على أرض سيناء، تؤكد للجميع أن مصر تسير في طريق البناء وعزمها على تنمية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، لتحقق إعجازا تنمويا ضخما يشهد له الجميع.

بناء تجمعات عمرانية في سيناء

وأكد أن أرض سيناء شهدت عمرانا كبيرا في كل المناحي، فكان التوسع في بناء التجمعات العمرانية البدوية، مع الاهتمام بالتعليم، وجرى إنشاء جامعات سيناء، إضافة للعديد من المدارس والمعاهد.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أنفقت نحو 610 مليارات جنيه في إطار تلك الجهود، ونفذت أكثر من 208 مشروعًا فى مختلف المجالات والقطاعات، وضخت استثمارت تتجاوز 300 مليار جنيه، وعملت على الربط بين سيناء وباقي المحافظات عن طريق الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، إضافة إلى إنشاء المناطق اللوجيستية داخل موانئ قناة السويس.

وتابع: «نجحت الأجهزة التنفيذية في وضع سيناء على خارطة التنمية، وما زالت تشهد إنشاء العديد من الطرق التي تعد شرايين التنمية الحقيقية، والمستشفيات والجامعات الخاصة وتأسيس بنية تحتية قوية لاستيعاب ما يجرى افتتاحه من مصانع واستثمارات».