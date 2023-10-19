دينا الشربيني: تعالوا ننزل بكره أمام منصة الجندي المجهول لدعم فلسطين

حرصت الفنانة دينا الشربيني، على دعوة الشعب المصري، للنزول غدا، أمام منصة الجندي المجهول بمدينة نصر بعد صلاة الجمعة غدا، دعما لفلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

دينا الشربيني تدعو الجمهور للنزول أمام المنصة غدا

وقالت دينا الشربيني، في فيديو: «في الظروف الصعبة والبشعة والعصيبة اللى بيمر بيها اخواتنا وأهلنا في فلسطين، اقل حاجة ممكن نعملها اننا نحتج وندعمهم ولازم ندعم مصر بلدنا».

وأضافت دينا الشربيني :«ندعم القيادة السياسية عشان نحافظ على الأمن القومى بتاعنا، تعالوا ننزل بكرة عند المنصة بعد صلاة الجمعة».

نقابة المهن التمثيلية تدعم قرارت الرئيس السيسي

وكانت نقابة المهن التمثيلية، أصدرت بياناً صحفياً لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة، وجاء في البيان: «نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين».

وأضاف البيان: «بلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القنانون الدولى، إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء، استنادا إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصري من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطني هو حماية للأمن القومي المصرى بل والعربى أيضاً».

تابع البيان: «نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعام لا تحمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصري بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه».

واختتم البيان: «نؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائماً وأبداً في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة».