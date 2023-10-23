خالد الجندي: الأزمات تزيد الإيمان واليقين بالله.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الأزمات دائما تزيد الإيمان واليقين بالله، مشيرا إلى أن السيدة مريم سيدة نساء العالم قالت «يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا».

الأزمات تزيد إيماننا ويقيننا

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الاثنين، أن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: «لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا»، مشيرا إلى أن امتحان اليقين، الفرق بيننا وبين الملحدين فإن الأزمات تزيد إيماننا ويقيننا وصلتنا بالله.

أي محنة تأتي لك فداخلها منحة

وأكد الجندي، أن أي محنة تأتي لك فداخلها منحة، مضيفاً: «أنا متأكد المنحة اللي إحنا فيه دلوقتي، داخلها عطية وجائزة من الله سبحانه وتعالى»، مشددا: «الناس اللي إيمانها اهتزت وقلوبها ارتعدت، الإيمان يزداد بالتصادم والمحن والتعرض للشدائد».