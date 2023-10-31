«الدفاع المدني الفلسطيني»: إمكانياتنا لا تتناسب مع حجم الدمار الهائل في غزة

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن إمكانياتنا لا تتناسب مع حجم الدمار الهائل في قطاع غزة، وفقًا لتصريحاته لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد «بصل»، أن المشهد العام في قطاع غزة صعب للغاية، فهناك استهدافات عنيفة في منطقة الشمال والخليل، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء، موضحا أن الطواقم الطبية تحاول انتشال الفلسطينيين من تحت الأنقاض لكن الموقف صعب بسبب كبر حجم الاستهداف الإسرائيلي.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أن منطقة شمال قطاع غزة تشهد كارثة، والمتفجرات تسقط على رؤوس المواطنين بلا رحمة، وتزداد عمليات التهجير والنزوح بشكل مخيف للغاية، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي دعا المواطنين عبر المنشورات والاتصالات إلى ضرورة النزوح والخروج من تلك المناطق.