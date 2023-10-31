«النقل»: بدأنا العمل في بناء ترسانات لتصنيع السفن والقاطرات

قال وزير النقل، إنه قريبا ستكون هناك شركة للصناعات الهندسية لإنتاج قطع غيار ومكونات لصالح السكك الحديدية وباقي قطاعات الدولة في ورش كوم أبوراضي، موضحًا أن الأولوية في البداية التعاون مع الشركات عالمية لإنتاج صناعة النقل وتوطينها في مصر.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، أن الوزارة بدأت العمل على بناء ترسانات لتصنيع السفن والقاطرات وإنتاج المراكب، وحريصون على تشجيع الصناعات كافة المتخصصة في النقل بتنمية قدرات الشركات المصرية والتنسيق مع الشركات العالمية.

وأكد أن مصنع ألستوم في مصر سيكون مهما ويحقق المنافسة خاصة في مجال الوحدات المتحركة والأنظمة، لافتًا إلى أن تطوير مجال النقل يقود إلى التطوير في العديد من المجالات الأخرى.