«النقل»: نسبة توطين صناعة الأتوبيسات 60%.. ولن نستورد من الخارج

قال وزير النقل، إن الدولة حريصة على أن تكون مركزا لصناعة وسائل النقل وتصديرها للدول المحيطة سواء من مصانع مصرية خالصة أو مصانع مع قطاع خاص عالمي، من خلال تصنيع القضبان الخاصة بالسكة الحديد وتصديرها.

صناعة الاتوبيسات

وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، أنه لن يتم تصنيع أي أتوبيس خارج مصر، حيث أن الوزارة لديها مصانع متخصصة في هذا الشأن: «لدينا نسبة 60% من توطين صناعة الأتوبيسات»، مؤكدًا أن وزارة النقل حرصت على إدخال المكون المصري بقوة في عربات القطارات، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نيرك الوطنية المصرية لتصنيع 500 عربة قطارات سكة حديد حتى يمكن الاستفادة منهم في التصدير.

وأوضح، أنه يتم حاليا تصنيع المترو في مصنع سيماف، لافتًا إلى أنه تم بناء مراكب الصيد، وسيتم تصنيع مراكب تجارية تصل إلى 124 ألف طن قوة شد، وهنا سيتم عمل مصنع لألواح حديد الصلب بسمك أكثر من 14 ملي من خلال شركة متخصصة.

مشروع القطار الكهربائي السريع

ونوه إلى الدولة في الفترات الماضية كانت تستورد كل ركائز الكباري، وبعد العمل في مشروع القطار الكهربائي السريع احتاجت وزارة النقل لهذه الركائز وهنا بدأنا في تصنيعها باستشاري مصري.