«النقل»: لدينا 8 مصانع لإنتاج فلنكات السكة الحديد.. وفرص كبيرة للمستثمرين

قال وزير النقل، إنّ الوزارة لديها العديد من الفرص الاستثمارية سواء للأجانب أو العرب وتشمل كل المجالات: «لدينا أكبر 5 مشغلين في الموانئ»، كما أن هناك عشرات المحطات في مجال النقل البحري سيتم التعاقد على إنشائها لتكون بمثابة فرص استثمارية كبيرة ومهمة للدولة.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، أن ما أنجزته الدولة في ميناء الإسكندرية خلال 4 سنوات «قد اللي اتعمل من 200 سنة»، ومثال ذلك محطة تحيا مصر متعددة الأغراض.

وأكد أنه في مجال السكك الحديدية، الوزارة لديها 8 مصانع لإنتاج فلنكات السكة الحديد، وتم مشاركة مستثمرين مصريين وطنين لقطاع نقل البضائع في السكك الحديدية، موضحًا أن الفرص الاستثمارية تشتمل أيضا على الموانئ البرية والجافة: «بقول لكل مستثمر حابب يشغل موانئ برية بضوابط ومناطق لوجستية، الدولة جاهزة لكل ذلك بشكل جيد».

ونوه بأن كل هذه الجهود لأن تكون مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، مثال ذلك قناة السويس التي لن ينافسها أحد، بجانب الطرق.