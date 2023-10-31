وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع المرض

رحلت منذ قليل الإعلامية سارة حسن، بعد صراع مع المرض، بعد أن دخلت في غيبوبة منذ أشهر، ولفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى.

وفاة الإعلامية سارة حسن

وكتبت الإعلامية مها بهنسي عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «البقاء لله . بعد صراع مرير مع السرطان عادت العزيزة سارة حسن إلى دار الحق.. ربنا يرحمها و يعوضها في جنتها آمين».

مرض الإعلامية سارة حسن بالسرطان

صارعت الإعلامية سارة حسن مرض السرطان، وجرى حجزها في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر نتيجة إصابتها بمرض نادر من أمراض سرطان المخ.