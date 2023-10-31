تقديم 101 ألف خدمة في التوعية والرعاية الصحية خلال شهر بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تقديم خدماتها العلاجية والطبية لمختلف فئات المجتمع وللطلاب بصفة خاصة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة أبنائها، ورفع الوعي الصحي لديهم وتقديم الرسائل الصحية السليمة من خلال قوافل التوعية والتثقيف الصحي بالمدارس تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للاهتمام بصحة وسلامة الأطفال والنشء ونموهم العقلي والفكري، بما يتماشى مع المبادرات الصحية الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

تقديم الخدمات الطبية في المنيا

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود إدارة الصحة المدرسية خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيراً إلى تقديم 101 ألف و 540 خدمة متنوعة في مجال الرعاية الصحية، و36 ألف و 602 خدمة توعية ومشورة للشباب والمراهقين من أبناء المحافظة، شملت 10292 من الذكور و26310 من الإناث.

خدمات توعية وتثقيف صحي

كما تم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للشباب بموضوعات مختلفة منها (غسل اليدين بطريقة صحيحة ـ الوقاية من الأمراض المعدية ـ الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي – التغذية الصحية السليمة)، من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين لتقديم الاستشارة الطبية.