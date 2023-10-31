«النقل»: إنشاء 5 مناطق لوجستية جديدة على الحدود الشرقية مع فلسطين

قال وزير النقل، إن الدولة حريصة على تنمية سيناء بشكل كبير، ودليل ذلك الممر اللوجستي من العريش لطابا ضمن 7 ممرات لوجستية، موضحا أنه سيتم عمل 5 مناطق لوجستية جديدة على الحدود الشرقية مع فلسطين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ليصل إجمالي المناطق اللوجستية في سيناء 8 مناطق لوجستية.

وأضاف الوزير، أن أول منطقة لوجستية جاهزة للتشغيل في بئر العبد لخدمة أهالي سيناء، لافتا إلى أنه يجري تنفيذ ممر العريش / طابا اللوجيستي المتكامل وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول 500 كم الذي يعتبر احد المكونات الرئيسية لهذا الممر الوجيستي الهام.

وأوضح أن الممر سيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج.