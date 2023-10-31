أحمد العوضي: الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بشمال سيناء خلال 10 سنوات

أعرب الفنان أحمد العوضي، عن سعادته بالمشروعات التنموية التي جرى تدشينها في سيناء خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد مشاركته في الجولة الموسعة للمشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، التي قادها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء.

أحمد العوضي: أهالي سيناء يستحقون المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة

وقال «العوضي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أهالي سيناء يستحقون إقامة هذه المشروعات؛ لأنها ستنعكس بالخير والفائدة لهم بشكل خاص ولمصر بشكل عام، مضيفًا أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا لسيناء على مدار الأعوام العشر الأخيرة، لأن هذه المنطقة تستحق الاهتمام بها بكل تأكيد.