أمطار رعدية وشبورة كثيفة.. ظواهر جوية تشهدها البلاد اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد اليوم، مشيرة إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية،أن اليوم يشهد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تشهد مناطق من سيناء ومدن القناة وجنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى، أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة، وتمتد الأمطار خفيفة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل على السواحل الشمالية، خلال النهار وحارعلى جنوب الصعيد.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الأربعاء

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 23 درجة مئوية.