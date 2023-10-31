«النقل»: إنشاء مدينة تحيا مصر في حي ميناء العريش لأهالي المنطقة

قال وزير النقل، إنّ الوزارة قدرت التعويض المناسب للأهالي في العريش لإنشاء ميناء العريش، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية شددت على أنه لن يضار ساكن أو مزارع بشأن مشروع قومي مثل ميناء العريش.

إنشاء مدينة سكنية جديدة في حي ميناء العريش

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، أنه سيتم إنشاء مدينة سكنية جديدة في حي ميناء العريش «مدينة تحيا مصر» تستوعب سكانه الحاليين وأكثر منهم، على أن يجرى افتتاحها بالتزامن مع افتتاح ميناء العريش.