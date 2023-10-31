أحد عواقل «الترابين»: لم يهتم أحد بسيناء مثل الرئيس السيسي

ثمّن الشيخ محمد الهيبر، من عواقل قبيلة الترابين في شمال سيناء، الانطلاقة التنموية العملاقة التي تشهدها أرض الفيروز في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «طالما انتظرنا ذلك، والحمد لله الحلم يصبح حقيقة اليوم».

وأضاف الشيخ محمد الهيبر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ الدولة عملت على البنية التحتية بالتزامن مع الحرب على الإرهاب في السنوات الماضية، مردفا: «قطعنا شوطا كبيرا في التنمية ونشهد اليوم انطلاق المرحلة الثانية بمشروعات عملاقة».

وواصل: «سيناء في عصرها الذهبي في آخر 10 سنوات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم يهتم أحد بسيناء مثلما اهتم بها السيسي».

وأردف: «كنا بنسمع شعارات مثل سيناء رجعت تاني لينا لكن مشفناش حاجة حقيقية إلا في عهد الرئيس السيسي»، مؤكدا أنّ سيناء جاهزة للمشروعات الصناعية والزراعة والسياحة توفر فرص عمل لكل شباب المحافظة.