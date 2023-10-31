تفاصيل فيلم Dunki لشاروخان قبل عرضه في السينمات العالمية

تستعد دور العرض السينمائي حول العالم عرض فيلم Dunki بطولة شاروخان، وذلك بحلول 21 ديسمبر المقبل، وذلك بعد ما ترددت شائعات حول تأجيل الفيلم إلى عام 2024، ما نفاه «خان» خلال مؤتمر صحفي لفيلم «Jawan»، الذي جرى طرحه في السينمات سبتمبر الماضي.

فيلم Dunki بطولة شاروخان، من إخراج راجكومار هيراني، الذي شارك في كتابة السيناريو مع أبهيجات جوشي وكانيكا ديلون، ويجمع في بطولته عدد من نجوم السينما الهندية من بينهم: تابسي بانو، ضياء ميرزا، بالإضافة بومان إيراني.

البرومو الدعائي لـ فيلم Dunki بطولة شاروخان

وبدأ العمل على فيلم Dunki بطولة شاروخان في سبتمبر 2021، وبدأ تصوير مشاهده في أبريل 2022 في مومباي، وتوالى تصوير الفيلم في عدد من المدن حول العالم من بينهم مومباي وكشمير ولندن وبودابست وجدة ونيوم، واختتم المخرج راجكومار هيراني في شهر أبريل الماضي، وذلك وفقا لما نشره موقع «IMBD».

فيلم Dunki بطولة شاروخان تناقش الهجرة غير الشرعية من الهند

ويستند فيلم Dunki بطولة شاروخان إلى الحيل غير القانونية التي يستخدمها الهنود للهجرة غير الشرعية، إذ يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة سياحية لدولة مثل المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، يصور الفيلم حياة الهنود الذين يختارون دخول البلاد باستخدام هذه العملية غير القانونية ويكافحون من أجل العودة إلى ديارهم مرة أخرى.