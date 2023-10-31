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عضو بـ«الشيوخ» مشيدة بخطة تطوير سيناء: لن نفرط في شبر منها

كتب:

حسام أبو غزالة
02:47 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إنّ رسالة مصر اليوم من سيناء الحبيبة خلال زيارة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، واضحة تماما بأنّ مصر لن تتخلى عن شبر من أرضها مهما كلفها الأمر.

رسالة طمأنينة للشعب المصري

وأضافت خطاب، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لسيناء ولقائه مع مشايخ سيناء وعدد من النواب والأحزاب والإعلاميين والفنانين، تعد رسالة طمأنينة للشعب المصري، تتمثل في أن الدولة ستمضي في قطار تنمية سيناء دون توقف، بل ما حدث مؤخرا سيزيد من صلابة القيادة السياسية في المضي بشكل أسرع لتنفيذ المرحلة الثانية من التطوير.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي بحكمته المعهودة لم يقض على الإرهاب في سيناء فقط، بل كان ينفذ مشروعات وتنمية حقيقية لمسناها اليوم من أعمال تطوير ومشروعات ضخمة، قائلة: «اليوم أدركنا أهمية تنمية سيناء التي بدأها الرئيس السيسي منذ توليه الحكم».

وأشادت بتصريحات رئيس الوزراء أثناء لقائه بشيوخ وعواقل سيناء بالكتيبة 101، والتي أعلن عنها أن مستهدف حجم تنمية ومشروعات تقدر بـ363 مليار جنيه في المرحلة الثانية لتنمية سيناء على مدار الخمس سنوات المقبلة.

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بقلم حسام أبو غزالة