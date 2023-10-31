جامعة كفر الشيخ توجه بتكثيف الجهود لتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية

استعرض مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، حصول الجامعة على مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي، حيث أكد على أهمية الاستمرار في تميز الجامعة بمختلف المجالات، والعمل على الوصول لأفضل المراكز المتقدمة في جميع التصنفيات الدولية.

وأوضح المجلس، خلال جلسته الدورية والتي عقدت اليوم، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، أن الحصول على مراكز متقدمة في تصنيف "شنغهاي" يؤكد أنّ النجاح مبنى على رؤية واستراتيجية وخطط طويلة المدى وليس وليد الصدفة، لافتًا إلى أنّ التميز جاء نتيجة الجهود التي تبذلها الجامعة ومنتسبيها بهدف التطوير المستمر للوائح وآليات النهوض بالبحث العلمي والجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الجامعة في مختلف المجالات.

«دسوقي» يوجه بضرورة ترشيد الإنفاق

وكلّف عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أعضاء المجلس بضرورة ترشيد الإنفاق، لمواجهة أي تداعيات وأعباء تمر بها البلاد، لافتًا أنّ كل ما تمتلكه الجامعة من موارد هو ملك للدولة، وأنّه ينبغي على الجميع الحفاظ عليها.

وأشاد رئيس الجامعة، بالجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير جميع الخدمات للمواطنين، من خلال المبادرات الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية

كما طالب دسوقي، بتكثيف جهود الجامعة، فيما يخص إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى محافظة كفر الشيخ.

حضر الاجتماع، بجانب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، كل من الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبد الله غلاب، المستشار القانوني للجامعة، والدكتور محمد أبو والي، مدير مركز ضمان الجودة.