عضو بـ«النواب»: إنشاء شبكة طرق بـ700 مليار جنيه في سيناء

قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التنمية في سيناء شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ جرى تطوير ميناء العريش وبناء مدارس ومستشفيات، بالإضافة إلى المدن الجديدة.

إنشاء شبكة طرق مهولة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدولة أنشات شبكة طرق مهولة لخدمة المشاريع التي تحدث في سيناء، إذ كلفت التنمية 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، بزيادة بنسبة 415% خلال 8 سنوات، وذلك فى الفترة من عام 2013/ 2014 حتى عام 2022/ 2023.

وتابع: «بلغت موازنة الخطة الاستثمارية والاستثمارات ومخصصات الاستثمارات العامة في سيناء خلال السنة المالية 2014/ 2015 نحو 2 مليار جنيه، فيما بلغت 2.7 مليار جنيه فى السنة المالية 2015/ 2016، و6.3 مليار جنيه في 2016/ 2017، و4.2 مليار خلال 2017/ 2018، و3.4 مليار جنيه خلال 2018/ 2019، وارتفعت إلى 5.4 مليار جنيه عام 2019/ 2020، وشهدت زيادة كبيرة في 2020/ 2021 بلغت 8.3 مليار جنيه».

مخصصات الموازنة إلى سيناء

وأشار إلى أن الزيادة الأكبر كانت في العام المالي 2021/ 2022، واستمرت هذه الزيادات في مخصصات الموازنة إلى سيناء حيث بلغت 10.3 مليار جنيه، فيما بلغ حجم استثمارات الدولة فى موازنة السنة المالية 2022/ 2023 لسيناء 11.2 مليار جنيه، فيما تبلغ جملة الاستثمارات العامة للدولة فى شمال سيناء فقط في السنة المالية الحالية 2022/ 2032 حوالى 5 مليارات جنيه، ووبلغ إجمالى الاستثمارات العامة الي جرى ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة نحو 358.1 مليار جنيه، في الموازنة بعام 2013/ 2014 حتى السنة المالية الحالية 2022/ 2023.