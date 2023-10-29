أسعار السلع الغذائية في شركة «المصرية».. تخفيضات تصل لـ25%

حرصت الشركة المصرية للسلع الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على المساهمة الفعالة في مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع، من خلال خفض أسعار جميع منتجات الشركة، وزيادة ضخّها اليوم في جميع منافذ الشركة في القاهرة الكبرى والمحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين.

أسعار السلع الغذائية في شركة «المصرية»

وتنتشر أفرع شركة «مصرية» في جميع المدن والأحياء والمحافظات النائية والبعيدة، وتصل تخفيضات الأسعار على منتجاتها إلى نحو 25%، وجاءت الأسعار كما يلي.

- سعر كيلو السكر معبأ وزن كيلو بـ27 جنيها بدلا من 35.

- سعر زجاجة زيت خليط 800 مللي 40 جنيها بدلا من 45.

- سعر زجاجة زيت خليط 700 مللي بـ31 جنيها بدلا من 40.

- سعر زجاجة زيت خليط وزن لتر بـ46 جنيها بدلا من 56.

- زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118.

- زيت خليط 4.5 لتر بسعر 199.75 جنيه بدلا من 235.

- أرز معبأ عريض الحبة بسعر 22 جنيها بدلا من 28.

- أرز معبأ مستورد بسعر 20 جنيها بدلا من 25.

- مكرونة 350 جراما بسعر 6 جنيهات بدلا من 7.5.

- مكرونة كيلوجرام بسعر 17.50 بدلا من 20 جنيها.

- عدس أصفر معبأ 500 جرام بسعر 22 جنيها بدلا من 30.

- فول معبأ 500 جرام بسعر 12 بدلا من 15 جنيها.

- جبنة تتراباك 125 جراما بسعر 9.50 بدلا من 11 جنيها.

- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 16.50 جنيه بدلا من 18 جنيها.

- جبنة تتراباك (بلس - طعوم) 250 جراما بسعر 15 بدلا من 16.

- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 31.50 بدلا من 33 جنيها.

- جبنة تتراباك (بلس - طعوم) 500 جرام بسعر 30 بدلا من 36 جنيها.

- جبنة تتراباك كيلوجرام بسعر 56 بدلا من 61 جنيها.

- لبن كامل الدسم بسعر 29 بدلا من 32 جنيها.

- لبن كامل الدسم 500 مللي بسعر 15.50 بدلا من 17 جنيها.

- طبق بيض 30 بيضة بسعر 125 بدلا من 150 جنيها.

- دواجن محلي مجمدة كيلوجرام بسعر 105 بدلا من 125 جنيها.

- دواجن برازيلي مجمدة كيلوجرام بسعر 85 بدلا من 115 جنيها.

- لحوم برازيلي مجمدة كيلوجرام بسعر 160 بدلا من 190 جنيها.