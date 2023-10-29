أسعار السلع الغذائية في مبادرة محاربة الغلاء بالبحيرة.. السكر بـ26 جنيها

تشهد مبادرة محاربة الغلاء في البحيرة إقبالاً كبيراً من الأهالي إذ تنخفض أسعار السلع الغذائية بها عن السوق المحلية بنسبة تصل إلى 35%، كما تم افتتاح العديد من الأماكن المخصصة لمبادرة محاربة الغلاء بنطاق مدن ومراكز المحافظة بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ويسعى المواطنون إلى معرفة أسعار السلع الغذائية في مبادرة محاربة الغلاء بالبحيرة.

أسعار مبادرة محاربة الغلاء في البحيرة

والتقت «الوطن» بعدد من عارضي السلع الغذائية داخل المبادرة بمدينة دمنهور، إذ قال أحمد بركات أحد التجار المشاركين في المبادرة أن أسعار السلع الغذائية في مبادرة محاربة الغلاء بالبحيرة تشهد انخفاضاً ملحوظاً عن الأسعار المتداولة في السوق المحلية ويأتي ذلك طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ.

وعن الأسعار أوضح «بركات» أنه انخفض سعر كيلو السكر من 35 إلى 26 جنيهاً، وانخفض سعر كيلو العدس من 48 إلى 42 جنيها، مشيرا أن هذه السلع تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من أبناء المحافظة.

سعر السكر في مبادرة محاربة الغلاء بالبحيرة

والتقط إبراهيم الدسوقي أحد مالكي الشركات المشاركة في مبادرة محاربة الغلاء في البحيرة قائلا إن أسعار وعدد الأجبان المعلبة لبعض الشركات انخفضت إذ أصبح النصف كيلو يسجل 31 بدلاً من 36 جنيهاً، كما المكرونة بلغ سعرها 9 جنيهات بدلا من 11 جنيها للنصف كيلو.

وأشار إلى أن زجاجة الزيت تسجل 46 بدلاً من 53 للكيلو، كما أن سعر السمن سجل 48 بدلاً من 52 للكيلو، فيما سجل ربع كيلو الشاي سعر 45 بدلًا من 50 جنيها، كما أن سعر كيلو كيلو اللحم البقري انخفض إذ سجل 250 جنيهاً.

نفذ اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة عدة جولات على المحال والمنافذ والسلاسل التجارية بمركز ومدينة كفر الدوار لمتابعة توافر السلع الغذائية والإستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار.

وشدد السكرتير العام لمحافظة البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين وكافة الجهات المعنية.

تأتي تلك الحملات للتأكد من التزام التجار والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع، وضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق.