سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-11-2023

كشفت المواقع الرسمية للبنوك المصرية، عن استقرار سعر الدولار اليوم الاربعاء 1-11-2023 في البنوك المصرية تلك الهدوء المتوقع والمستمر منذ تعاملات شهر أكتوبر الماضي في ظل أن لا يمكن لأحد أن يتوقع سعر الدولار في البنوك الفترة المقبلة.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-11-2023 في البنوك المصرية، كما يلي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراء و30.85 جنيه بيعا.

سعر الدولار في بنك مصر

- كما وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- وعن سعر الدولار اليوم الاربعاء داخل بنك القاهرة يصل إلي 30.95 جنيه للشراء أما سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وبالنسبة لسعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية يبلغ 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعا.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي

- فيما يسجل سعر الدولار الآن داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.