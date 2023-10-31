أسعار الدفايات في الأسواق لمواجهة برد الشتاء.. تبدأ من 280 جنيها

مع تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة المتوقع خلال الفترة المقبلة من العام، يبدأ العديد من الأشخاص في البحث عن أسعار الدفايات بالأسواق، لتدفئة منازلهم ومواجهة برودة الجو.

ونشر أحد مواقع التسوق الشهيرة بعض أسعار الدفايات المختلفة والتي تبدأ من 280 جنيها وتزيد عن ذلك وفق نوعها وإمكانياتها.

أسعار الدفايات في الشتاء

- دفاية هالوجين من زادا - 1500 وات بسعر يصل إلى 280 جنيها.

- دفاية هالوجين من كومتيل - بسعر يصل إلى 353 جنيها.

- دفاية كهربائية من اكاي، 3 شمعات بسعر يصل إلى 300 جنيه.

- دفاية كهربائية 4 شمعة من كومتيل، بسعر 520 جنيها.

- دفاية هالوجين 4 شمعات 2000 وات من زادا بسعر يصل إلى 595 جنيه.

- مدفأة كهربائية ثلاث شمعات من فريش بسعر يصل إلى 1154 جنيها.

- دفاية سيراميك من تورنيدو، 2000 وات، 16 مترا، أبيض TPH-2000T بسعر يصل إلى 3099 جنيها.

- دفاية زيت من بلاك اند ديكر- 2500 وات- بسعر 7499 جنيها.

- دفاية زيت 2000 وات 11 ريشة بـ 3950 جنيها.