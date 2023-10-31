رحاب سليم: أغنية «فلسطين تنادينا» تكشف ملحمة الأشقاء في مواجهة الاحتلال

انتهت المطربة رحاب سليم من إنتاج وتسجيل أغنية جديدة دعمًا للقضية الفلسطينية والفلسطينيين في محنتهم، للتنديد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وستكون الأغنية بطريقة الراب، وهو نوع جديد من الأغاني التي تدعم القضية الفلسطينية.

رحاب سليم: لازم في الوقت ده نقف مع فلسطين

واستقرت المطربة رحاب سليم على أن تكون الأغنية بعنوان «فلسطين تنادينا»، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوقت الحالي هو الأهم في القضية الفلسطينية، ويجب التكاتف والإعلان عن دعم فلسطين، لأن المواقف هي ما تعيش وتبقى للأبد: «لازم في الوقت ده نقف مع فلسطين ونؤكد على دورنا كمصريين».

وأضافت «رحاب»، أنها ستقدم ما تستطيع فعله خلال الوقت الحالي، وهو توصيل صوت القضية الفلسطينية من خلال أغاني الراب، مضيفة أن الأغنية ستعلن خلال الأيام المقبلة عبر «يوتيوب»، والعديد من منصات الأغاني في العالم.

رحاب سليم: توصيل صوت القضية الفلسطينية من خلال أغاني الراب

وستكون كلمات الأغنية موضحة ما سطره الفلسطينيون من ملحمة أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي، والشهداء من الأطفال والنساء، وهي أكثر الشهداء في قطاع غزة منذ بدء القصف، وأيضًا ما سطره الصحفيين الذين عرضوا أنفسهم للخطر لنشر مشاهد وانتهاكات قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وحققت أشهر أغاني رحاب سليم أغنية «وردة حياتي»، أكثر من 4.8 مليون مشاهدة على «يوتيوب».