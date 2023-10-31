الإسكندرية تنظم بطولة منتخبات المناطق مواليد 2008 الأسبوع المقبل

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الإسكندرية ستستضيف بطولة منتخبات المناطق مواليد 2008، التي ستنطلق 4 نوفمبر المقبل وحتى يوم 7 من الشهر نفسه، وذلك على ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير.

مشاركة 6 مناطق في البطولة

وأوضح «عامر» أن البطولة أقيمت لإتاحة الفرصة أمام أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين 2008، لاختيار أفضل العناصر من اللاعبين للانضمام للمنتخب المصري للشباب، حيث يشارك في البطولة منتخبات مناطق الإسكندرية، القاهرة، بورسعيد، الغربية، البحيرة، المنوفية، مما سيسهل على «الكأس» مشاهدة عدد كبير من اللاعبين لاختيار أفضل العناصر وتكوين فريق قوي ينافس على البطولات.

كأس الحكم الدولي الراحل محمد فتحي

وتقام البطولة على كأس الراحل محمد فتحي الحكم الدولي ورئيس لجنة حكام الإسكندرية الأسبق، تقديرا لما قدمه على مدار مشواره الكروي للتحكيم المصري بصفة عامة، والسكندري خاصة.