جدول مباريات الدور قبل النهائي بالمونديال.. الـ4 الكبار يتنافسون على الكأس

أيام قليلة ويسدل الستار على منافسات النسخة 22 من مونديال كأس العالم 2022، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، حيث شهدت النسخة الحالية عدّة مفاجآت، بخروج منتخبات كبيرة كانت مرشحة للوصول إلى المربع الذهبي، ومنها «البرتغال، وإنجلترا، وهولندا».

كأس العالم في قطر

وتبدأ منافسات الدور قبل النهائي من كأس العالم 2022، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمباراتي كرواتيا ضد الأرجنتين، والمغرب ضد فرنسا، حيث يصعد الفائزين إلى الدور النهائي، في حين يلعب الخاسر على المركزين الثالث والرابع.

مواعيد مباريات الدور قبل النهائي من كأس العالم 2022

- مباراة كرواتيا ضد الأرجنتين: في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد لوسيل.

- مباراة المغرب ضد فرنسا: في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد البيت.

وتنطلق مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، السبت المقبل على ستاد خليفة الدولي، حيث يلتقي الخاسران من مباراتي الثلاثاء والأربعاء، وتنطلق المباراة النهائية من كأس العالم، الأحد المقبل في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد لوسيل.