«الأرصاد» تحذّر من أمطار رعدية غدا.. هل تصل إلى القاهرة؟

وتشهد حالة الطقس غدا الأربعاء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، حسب ما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أمطار تصل إلى القاهرة

وتسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وسيناء ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وفيما يلي نعرض تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء 1-11-2023، وفق بيان الأرصاد:

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 23 درجة مئوية.