متابعة دورية لمخرات السيول في أبو مناع غرب بقنا استعدادا لتقلبات الطقس

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمالي محافظة قنا، حالة مخرات السيول الواقعة بنطاق الوحدة المحلية لأبومناع غرب، لضمان استعداداتها حال تعرض القرية لأي أخطار محتملة، وفقًا لتعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس المركز، وذلك تحسبا لقدوم سيول من سلاسل جبال البحر الأحمر، بناء على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية، خاصة بمحافظات جنوب الصعيد.

وقام حمادة صلاح جيلاني، رئيس القرية، بمتابعة استعدادات الوحدة المحلية ومراجعة خطة الطوارئ والتعامل مع السيول، مؤكدًا أنه تم عمل دوريات لمراقبة صيانة مخرات السيول، والذي سيتم إبلاغ إدارة العمليات الرئيسية للمحافظة حال وجود أي طوارئ، من أجل التدخل الفوري من خلال فرق الطوارئ.

مخرات السيول في قنا

أكد رئيس الوحدة المحلية أنه تم إجراء مراجعة شاملة لمخارج السيول، والتحقق من استعدادها، بالإضافة إلى مراجعة جاهزية جميع المركبات والمعدات المستخدمة، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لجميع الإجراءات والتواجد الميداني، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لمواجهة أي طارئ أو تغير سيئ في الأحوال الجوية.

وفي سياق متصل، شدد محافظ قنا على أنه تم تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق، واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة متصلة بشكل دائم مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، كما يتم التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها.