حالة الطقس غدا الأربعاء 1-11-2023.. مائل للحرارة والعظمى على القاهرة 29

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء 1-11-2023، موضحة أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل على السواحل الشمالية، خلال النهار وحارعلى جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية في الصباح الباكر

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فيما يشهد غدا الأربعاء أمطارا متوسطة تكون رعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتشهد مناطق من سيناء ومدن القناة وجنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، فيما تمتد الأمطار خفيفة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الأربعاء 1-11-2023، كما يلي:

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 23 درجة مئوية.