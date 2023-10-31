حالة الطقس اليوم.. أمطار تصل للقاهرة الكبرى وشبورة مائية كثيفة صباحا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد اليوم، مشيرة إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناه وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين.

أمطار على مناطق من البلاد اليوم

كما تمتد الأمطار خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد نهارا.

فيما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31-10-2023، كما يلي.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 22 درجة مئوية.