ضياء رشوان: الإعلام الغربي ينتقد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ الإعلام الغربي بدأ انتقاد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بعد أن تأثرت أعماله الرئيسية في العواصم الغربية من ادعاءات الاحتلال الكاذبة بشأن ما يحدث في القطاع.

وأضاف رشوان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، أنّ الإعلام الغربي بدأ تطوير الصورة التي ينقلها عن غزة، حيث كانت الصورة مختلفة في الأسبوع الأول من العدوان عن الصورة الحالية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنّ سلطة الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول جميع وسائل الإعلام إلى غزة، ووجّهت تهديدًا لوكالة رويترز والوكالة الفرنسية بأنّها غير مسؤولة عن مندوبيهما هناك.

وتابع رشوان أنّ الإعلام الغربي يشعر بالأسف على ما يحدث في غزة، حيث قتل أكثر من 3500 طفل و2000 سيدة، وهو ما لا يعد دفاعًا عن النفس، مؤكدا أنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يعتذر عن القتل اليومي الذي يرتكبه في غزة، لذلك فإنّ مهنة الإعلام تعبر عن المهنية والضمير، وإذا لم تُكتشف كل الحقيقة اليوم فستُكتشف غدًا.