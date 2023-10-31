عضو بـ«الشيوخ»: سيناء لم تشهد تنمية حقيقية إلا في عهد السيسي

قال النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن العمل الحقيقي في سيناء، لم ينفذ إلا تحت قيادة الرئيس السيسي، وسيناء لم ترَ التنمية الشاملة فعليا إلا في عصر الرئيس السيسي، الذي حارب من أجل تعميرها والنهوض بها منذ 2014 وحتى اليوم.

كل ذرة رمل في سيناء يستعد ملايين المصريين للدفاع عنها

وأضاف الصيرفي في تصريحات صحفية له اليوم، تعليقا على زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى سيناء بتوجيهات الرئيس السيسي، أن كل ذرة رمل في سيناء يستعد ملايين من المصريين لبذل أرواحهم لحمايتها وحتى لا يقترب منها أحد على الإطلاق، قائلا: رسالة مدبولي في سيناء وصلت للجميع فالدولة المصرية ترفض أي حل على حسابها وترفض تصفية قضية فلسطين أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى ما قاله الرئيس السيسي بإن مصر لن تسمح أبدا مهما كان أن يتم فرض أي شيء عليها، ولن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا، مشيرا إلى أن موقف مصر صلب للغاية وينال تقديرا محليا وإقليميا ودوليا واسعا.

تنمية سيناء بجانب دحر الإرهاب

ولفت جابر الصيرفي إلى ما مرت به شمال سيناء ومعاناة الأهالي من ويلات الإرهاب التي استمرت 10 سنوات حتى جاء القرار الاستراتيجي للدولة المصرية، الذي اتخذه الرئيس السيسي، وهو أن تقوم من أول لحظة بتنمية سيناء جنبا إلى جنب مع دحر الإرهاب، وهو ما تحقق.

واختتم بالاشارة إلى المشروع القومي لتنمية شمال سيناء، والذي أطلقه الرئيس السيسي في 2014، بالتزامن مع الحرب على الإرهاب، والعمل على تطوير البنية الأساسية الكبيرة، مثل الكهرباء والمياه وصرف صحي وأنفاق تربط المنطقة بمصر بصورة كاملة، مضيفا أن سيناء قطعة في القلب، ولن تخضع لأي مساومات ولن تكون حلا مؤقتا لأي قضية، وهي أمن قومي من العيار الأول ولا تهاون في ذلك على الإطلاق، وزيارة مدبولي ذات أبعاد هائلة في هذا التوقيت.